В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Министерства обороны Российской Федерации 16 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины: «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое и Кисловка Харьковской области уничтожены до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, в районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций. В районах населённых пунктов Артемовск и Шумы Донецкой Народной Республики, а также Белогоровка Луганской Народной Республики отражены три контратаки противника. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении в результате упреждающих действий российских войск и комплексного огневого поражения пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в направлении населённого пункта Сладкое Донецкой Народной Республики. В районах населённых пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля.

Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 1-й бригады территориальной обороны в районе города Берислав Херсонской области, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районе города Гуляйполе Запорожской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93-х районах.

В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Новоукраинское, Графское и Сладкое Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе города Первомайск Луганской Народной Республики перехвачены два реактивных снаряда «Хаймарс».

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