Украинские вооруженные формирования в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права продолжают целенаправленно использовать объекты медицинской инфраструктуры в военных целях. При этом, националисты, прикрываясь гражданскими лицами в качестве «живого щита», систематически обстреливают российские подразделения, провоцируя Вооруженные силы России на ответный удар, в целях дальнейшего их обвинения в уничтожении мирных жителей и нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам, сообщает function.mil.ru.

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать подобные факты преступных действий киевского режима:

в Харькове в здании больницы (ул. Игоря Муратова) на верхних этажах размещены огневые точки, в подвале – склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в помещениях;

в Часов Яре Донецкой Народной Республики в корпусах городской больницы №3 (ул. Пирогова) размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки;

в Одессе в здании больницы №9 (ул. Пастера) националисты оборудовали опорный пункт, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия;

в Краматорске Донецкой Народной Республики в детской поликлинике №3 (ул. Героев Украины) оборудован опорный пункт, подходы к зданию заминированы, в подвальных помещениях насильно удерживается персонал поликлиники и больные, в том числе дети.

Эти и другие подобные факты, несмотря на наши неоднократные заявления, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения.

Фото: https://vk.com/mil