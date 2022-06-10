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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.22 09:00

В Харьковской области националистами ВСУ осуществляется подготовка очередной изощренной провокации

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает тщательно фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения.

По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, националистами осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры. Для её реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции. В случае разрушения объектов ТЭС без электроэнергии останется население Харьковской, Полтавской и Сумской областей и сотни объектов жизнеобеспечения.

Как сообщает function.mil.ru, в Авдеевке на территории коксохимического завода (Индустриальный проспект) украинские националисты заминировали ёмкости с токсичными веществами, которые они намереваются подорвать при подходе подразделений Вооруженных сил России и образовавшимся ядовитым облаком задержать их наступление. По замыслу украинской стороны данный факт планируется использовать для обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в применении химического оружия.

Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, а также Организацию Объединенных Наций, Международный комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о якобы «злодеяниях русских» в ближайшее время будут широко распространены через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.

Ещё раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы России исключительно гуманно относятся к мирному населению и наносят удары только точечно по военным объектам.

Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжают использовать критически важные объекты промышленности в военных целях, при этом цинично прикрываясь гражданским населением в качестве «живого щита».

По имеющейся достоверной информации в Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода «Азот» боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода. При этом, националисты заминировали ёмкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении.

В Краматорске Донецкой Народной Республики на территории завода «Кондиционер» (ул. Школьная) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, а в производственных помещениях насильно удерживают работников предприятия.

В Дружковке Донецкой Народной Республики на территории завода газовой аппаратуры боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции и разместили тяжёлое вооружение, а местных жителей под предлогом якобы обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях.

Такие действия киевских властей, в очередной раз, демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права.

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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