Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru:

в Лисичанске Луганской Народной Республики в школах №9 (ул. Докучаева), №14 (ул. Гарибальди), №28 (ул. Московская) и в детском саду №6 (квартал 40 лет Победы) военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, а в многоквартирных домах (ул. Победы) огневые позиции и снайперские точки. При этом, на прилегающих к зданиям территориях размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО, а эвакуация местных жителей умышленно не проводилась;

в Приволье Луганской Народной Республики в детском саду «Калинушка» (ул. Крупской) националисты разместили снайперские позиции, тяжелую технику и РСЗО, в помещениях дошкольного учреждения насильно удерживают жителей близлежащих домов;

в Запорожье на территориях школы №12 (просп. Моторостроителей), школы-интерната №2 (ул. Игоря Сикорского) и детского сада №81 (ул. Казачья) дислоцированы подразделения украинских вооруженных формирований, размещено тяжёлое вооружение и военная техника;

в густонаселенных районах Краматорска Донецкой Народной Республики в зданиях профессиональных училищ №14 (ул. Героев Украины) и №28 (ул. Парковая), лицея №4 (ул. Дворцовая), школ №7 (ул. Дружбы) и №12 (ул. Василия Стуса) подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, а на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом, местных жителей под предлогом обеспечения безопасности удерживают в учебных заведениях. Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий могут стать гражданские лица, целенаправленно обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики и позиции российских Вооруженных сил, провоцируя на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию возложить на них ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, по имеющейся достоверной информации киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций. Для реализации данной провокации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея, которая производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова. По указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами.

Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого цивилизованного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

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