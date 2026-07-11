В течение недели подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 3060 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 52 автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 10 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 4 по 10 июля 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 4 по 10 июля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск «Север» взят под контроль населённый пункт Петро-Ивановка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад ВСУ, четырёх бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1380 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, 80 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» установлен контроль над населёнными пунктами Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина и Шийковка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад теробороны. На прошедшей неделе в населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 25-й армии вели разминирование территории, социально значимых объектов, а также поиск и уничтожение одиночных боевиков ВСУ. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивали наступление в западном от города направлении. За неделю в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожены более 110 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 1490 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 106 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивных систем залпового огня и пять станций радиоэлектронной борьбы.

На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Константиновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1310 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Василевка Донецкой Народной Республики. За неделю нанесено поражение формированиям трёх механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и пяти бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2290 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.

В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух штурмовых, четырёх десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, четырёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 3060 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 52 автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, 75 автомобилей и 18 станций радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», три управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», а также 4975 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолёта, 284 вертолёта, 178495 беспилотных летательных аппаратов, 665 зенитных ракетных комплексов, 30098 танков и других боевых бронированных машин, 1756 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35715 орудий полевой артиллерии и миномётов, 66103 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil