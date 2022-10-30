В Херсонской области и Донецкой Народной Республике уничтожено два склада боеприпасов ВСУ

В районе населённого пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожено две установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика.

Министерство обороны Российской Федерации 29 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наёмников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.

Уничтожены более 70-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей.

В районе населённого пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожено две установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика.

На Красно-Лиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской народной республики.

Огнём артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 70-ти украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами в направлениях населённых пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатки, Ищенка, Брускинское и Садок Херсонской области.

В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 60-ти украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и двенадцать автомобилей.

Ударами беспилотных летательных аппаратов районе населённых пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка Харьковской области, Доброполье, Звановка, Торское, Водяное Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189-ти районах.

В районах населённых пунктов Новоалександровка Херсонской области и Колодези Донецкой Народной Республики уничтожено два склада боеприпасов.

Истребительной авиацией в районе населённого пункта Пришиб Николаевской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Араповка, Сватово, Раевка, Рудово Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Бурчак Запорожской области, Новокаменка, Мыловое, Клапая и Чаривное Херсонской области.

Кроме того, сбито в воздухе девять снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Ольгино и Отрадокаменка Херсонской области, а также восемь американских противорадиолокационных ракет «HARM» в районах населённых пунктов Зеленовка, Антоновка Херсонской области и Свистуновка Луганской Народной Республики».

Как сообщает vk.com/mil, 29 октября с.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Фото и видео: https://vk.com/mil