Топ-фактов об инженерах Мурманской области к их профессиональному праздникуМарина Табейкина: жалость к себе – не лучший жизненный сценарий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)30.10.22 09:00

В Херсонской области и Донецкой Народной Республике уничтожено два склада боеприпасов ВСУ

В районе населённого пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожено две установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика.

Министерство обороны Российской Федерации 29 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наёмников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.

Уничтожены более 70-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей.

В районе населённого пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожено две установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика.

На Красно-Лиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской народной республики.

Огнём артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 70-ти украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами в направлениях населённых пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатки, Ищенка, Брускинское и Садок Херсонской области.

В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 60-ти украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и двенадцать автомобилей.

Ударами беспилотных летательных аппаратов районе населённых пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка Харьковской области, Доброполье, Звановка, Торское, Водяное Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189-ти районах.

В районах населённых пунктов Новоалександровка Херсонской области и Колодези Донецкой Народной Республики уничтожено два склада боеприпасов.

Истребительной авиацией в районе населённого пункта Пришиб Николаевской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Араповка, Сватово, Раевка, Рудово Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Бурчак Запорожской области, Новокаменка, Мыловое, Клапая и Чаривное Херсонской области.

Кроме того, сбито в воздухе девять снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Ольгино и Отрадокаменка Херсонской области, а также восемь американских противорадиолокационных ракет «HARM» в районах населённых пунктов Зеленовка, Антоновка Херсонской области и Свистуновка Луганской Народной Республики».

Как сообщает vk.com/mil, 29 октября с.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА: своих забывать у спецназа не принятоЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА: снимаю шляпу перед нашим офицеромЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА: арктические ворота России под надёжной защитой
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Комментарий к новости:Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире14:30«Помогите, я уменьшил свою училку!». Художественный фильм (6+)16:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:40«Время свиданий». Художественный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Все выплаты будут произведены, несмотря на объединение ПФР и ФСС - Минтруд-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 18 копеек, евро теряет почти 44 копейки-PRO Энергетику (18+)Вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили уход региона от мазутозависимости-PRO ЖКХ (18+)Систему теплоснабжения Октябрьского округа Мурманска модернизируют при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 октября 2023 года военные пенсии планируют проиндексировать на 10,5 процента
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика