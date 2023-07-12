В Херсонской области средствами ПВО РФ сбито два самолёта Су-25 воздушных сил Украины

Министерство обороны Российской Федерации 11 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в течение прошедших суток вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии, умелыми действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населённых пунктов Невельское, Первомайское, Северное, Спорное и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики.

В районах населённых пунктов Спорное, Авдеевка, Майорское, Веселое, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. В ходе боевых действий уничтожены до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Krab», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Терны Донецкой Народной Республики.Также, в районе населённого пункта Терны пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки уничтожены до 105 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три пикапа, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» и огнём артиллерии отражена атака ВСУ в районе населённого пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики. Противник рассеян и отброшен на исходные позиции.

На Запорожском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение подразделениям противника в районе населённого пункта Работино Запорожской области.

Противник на данных направлениях потерял до 90 военнослужащих, четыре танка, 15 боевых бронированных машин, пять пикапов, орудие «FH-70» производства Великобритании, а также две гаубицы «Д-20» и две «МСТА-Б».

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка, Новомлынск, Кисловка, Ольшана, Котляровка, Красное Первое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы «МСТА-Б» и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США. В районе населённого пункта Антоновка Херсонской области поражён склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 94-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области. Перехвачены три крылатые ракеты «Storm Shadow» и один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Житловка, Новокраснянка, Новодружеск Луганской Народной Республики, Володино Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области и Константиновка Херсонской области».

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