В hh.ru назвали сферы, в которых доля женщин-руководителей превышает 50% в Мурманской области

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, провели анализ рынка труда Мурманской области и выявили, в каких профобластях женщины чаще всего занимают руководящие позиции.

Так, больше всего резюме от женщин-руководителей в СЗФО, в том числе в Мурманской области, за последний год зафиксировано в сфере управления персоналом и тренингов — их доля составляет 71% от общего числа топ-менеджеров. В топ-5 отраслей, где управленческие позиции занимают или на них преимущественно претендуют женщины, также входят: розничная торговля (69%), медицина и фармацевтика (68%), финансы и бухгалтерия, наука и образование (по 66%), страхование (65%).

Профессиональные области, в которых количество активных резюме женщин-руководителей в СЗФО, в том числе в Мурманской области, по данным hh.ru за последний год превышает 50%: 

Профессиональная область

Доля резюме женщин на руководящих позициях

Управление персоналом, тренинги

71%

Розничная торговля

69%

Медицина, фармацевтика

68%

Финансы, бухгалтерия

66%

Наука, образование

66%

Страхование

65%

Искусство, развлечения, массмедиа

60%

Домашний, обслуживающий персонал

58%

Административный персонал

56%

Маркетинг, реклама, PR

55%

Юристы

52%

 

Интересно, что больше всего топ-менеджеров среди женщин приходится на возрастную когорту от 35 до 44 лет (45% от всех руководителей-женщин), на втором месте — топ-менеджеры старше 45 лет (29%), далее более молодые топы-женщины от 25 до 34 лет (таких насчитывается 21% от общего числа). Всего 3% девушек 18-24 лет удатся занять руководящие позиции.

Наиболее высокая доля молодых женщин-руководителей в возрасте до 34 лет, зафиксирована в профессиональных сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (29%), «Строительство, недвижимость» (34%) и «Информационные технологии» (36%). Женщины старше 45 лет чаще всего рассматривают управленческие должности в сферах «Добыча сырья» (35%), «Транспорт, логистика» (38%) и «Производство, сервисное обслуживание» (39%).`

Согласно исследованию hh.ru, среди женщин и мужчин, которые претендуют на топ-менеджерские позиции, доля соискателей с дополнительным образованием одинакова — по 37%.

При этом зарплатные ожидания женщин-руководителей в Мурманской области на 33% ниже: 100300 рублей против 150300 рублей у мужчин. Наибольший разрыв в зарплатных ожиданиях зафиксирован в профессиональных сферах «Добыча сырья» (ожидания женщин на 43% ниже — 79300 рублей против 139800 рублей у мужчин), «Рабочий персонал» (на 42% ниже — 50000 рублей против 86100 рублей) и «Сельское хозяйство» (на 42% ниже — 70000 рублей против 120300 рублей). Минимальный разрыв отмечен в профобластях «Страхование» (на 6% ниже — 80000 рублей против 85000 рублей у мужчин) и «Административный персонал» (на 18% ниже — 60000 рублей против 73000 рублей).

