В Хибинах опять спускают лавины

Сегодня, 15 апреля, с 10:00 и до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге «Иолитовый отрог», расположенном над автомобильной дорогой 23 км – рудник «Расвумчоррский».

На период проведения работ будет временно ограничено движение по автомобильной дороге 23 км – рудник «Расвумчоррский».

С целью обеспечения личной безопасности запрещается нахождение людей в опасной зоне.

Телефоны оперативных дежурных поисково-спасательных подразделений: МЧС России (город Кировск) 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.