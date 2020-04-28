В Хибинах проведут принудительный спуск лавин

28 апреля с 12 часов и до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах №№ 16, 17, 18 и 19 (гора Юкспорр), расположенных над автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр (участок между бывшим гаражом «Юбилейный» и поворотом на санаторий «Тирвас»).

На период проведения работ будет временно ограничено движение по основной автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр (участок между бывшим гаражом «Юбилейный» и поворотом на санаторий «Тирвас»).

С целью обеспечения личной безопасности запрещается нахождение людей в опасной зоне!

Телефоны оперативных дежурных поисково-спасательных подразделений: МЧС России (город Кировск) 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.