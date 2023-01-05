Мурманская область. Арктика (16+)05.01.23 12:00
В Хибинах разгар туристического сезона
Для кировчан и гостей города ежедневно доступны 16 трасс на Северном и Южном склонах горы Айкуайвенчорр курорта «Большой Вудъявр». Почти все основные маршруты освещены.
Как сообщает администрация города Кировска, ежедневно работает панорамный комплекс «Плато». В нём гостей ждут блюда северной кухни и ослепительные виды на горы.
Для удобства туристов в этом году на Северном склоне «БигВуда» появились сервисные зоны: ski-сервис и камеры для хранения инвентаря.
До 8 января курорт открыл вечернее катание на Северном склоне с 20.00 до 23.00
Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267866%2Fwall-148376343_61074
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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