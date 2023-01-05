В Хибинах разгар туристического сезона

Для кировчан и гостей города ежедневно доступны 16 трасс на Северном и Южном склонах горы Айкуайвенчорр курорта «Большой Вудъявр». Почти все основные маршруты освещены.

Как сообщает администрация города Кировска, ежедневно работает панорамный комплекс «Плато». В нём гостей ждут блюда северной кухни и ослепительные виды на горы.

Для удобства туристов в этом году на Северном склоне «БигВуда» появились сервисные зоны: ski-сервис и камеры для хранения инвентаря.

До 8 января курорт открыл вечернее катание на Северном склоне с 20.00 до 23.00

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267866%2Fwall-148376343_61074