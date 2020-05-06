В Хибинах спускают лавины, вводятся ограничения движения

Сегодня, 6 мая, с 14.00 до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах №№ 13 и 14.

В связи с проведением работ по активному воздействию на снежный покров будет введено ограничение движения: поездов: на перегоне ст. Юкспориок – ст. Погрузочная-2 (кратковременно, по указанию руководителя АВ); автотранспорта:по основной автодороге 23 км – мкр. Кукисвумчорр (кратковременно, по указанию руководителя АВ); по автодороге от технологического проезда № 9 к порталу ЮТ-2 (по указанию руководителя АВ).