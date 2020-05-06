Мурманская область. Арктика (16+)06.05.20 07:15
В связи с проведением работ по активному воздействию на снежный покров будет введено ограничение движения: поездов: на перегоне ст. Юкспориок – ст. Погрузочная-2 (кратковременно, по указанию руководителя АВ); автотранспорта:по основной автодороге
23 км – мкр. Кукисвумчорр (кратковременно, по указанию руководителя АВ); по автодороге от технологического проезда № 9 к порталу ЮТ-2 (по указанию руководителя АВ).
В Хибинах спускают лавины, вводятся ограничения движения
Сегодня, 6 мая, с 14.00 до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах №№ 13 и 14.
В связи с проведением работ по активному воздействию на снежный покров будет введено ограничение движения: поездов: на перегоне ст. Юкспориок – ст. Погрузочная-2 (кратковременно, по указанию руководителя АВ); автотранспорта:по основной автодороге
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-
Последние комментарии
Петр Васильевич
06.05.20 11:00
Если мне память не изменяет, то этого звания мурманские власти добивали лет десять-пятнадцать. Добились, пришла перестройка. Нет той страны, люди которой победили фашизм.
Комментарий к новости:35 лет назад Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой»
GARPIN@
05.05.20 08:46
Социально ответственная компания не жалеет средств ради здоровья наёмных работников! О таком отношении бизнеса к своим работникам в США приходится только мечтать!
Комментарий к новости:«Принцесса Анастасия» на рейде ждёт зараженных вахтовиков из Белокаменки
Виктор Федоров, полковник в отставке
04.05.20 07:39
1. Спасибо начальнику УФСБ по СФ за работу органа в архиве. Вот еще бы «архивисты» стали внимательней и не тиражировали бы пропагандистские штампы советского периода. 2. Что такое эскортирование воен
-Скоро в эфире13:05«Протоколы войны». Документальный фильм (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)15:00«Время выбрало нас». Многосерийный фильм, 3 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается рост цен на морковь на 13,2%-PRO Валюту (16+)Рубль в начале дня растёт к доллару и евро-PRO Энергетику (18+)«Россети Северо-Запад» взяли на особый контроль 300 электросетевых объектов в зоне риска половодья-PRO ЖКХ (18+)К концу года долги за ЖКХ могут увеличиться до 1,6 трлн рублей-PRO Нефть и газ (18+)На континентальном шельфе России в 2020 году за счёт бюджета планируется проведение геологоразведки на нефть и газ в Баренцевом и Охотском морях-PRO Законы (18+)Автолюбителям пора откладывать дополнительные деньги на новые штрафы
-Нам интересно Ваше мнение29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 362 человека