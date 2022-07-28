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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.22 13:45

В Хибинах волонтёры проекта «Чистая Арктика» очистили от бытового мусора территорию площадью около 20 гектаров

В Хибинах волонтёры проекта «Чистая Арктика» очистили от бытового мусора территорию площадью около 20 гектаров. Несколько дней группа добровольцев работала на двух локациях: бытовые отходы ликвидировали вдоль трассы Кировск-Апатиты и вокруг озера Малый Вудъявр – одного из популярных туристических мест в Мурманской области.

Экспедиция в Мурманскую область продолжалась меньше недели. За это время порядка 50 человек собрали около 10 тонн мусора на территории возле трассы Кировск-Апатиты и у озера Малый Вудъявр. В команду вошли добровольцы, которые подали заявки на участие и прошли несколько этапов отбора. Один из них – Илья Ряснов из Новосибирска. В 2014 году он посетил Ямало-Ненецкий автономный округ и с тех пор мечтал вернуться в арктическую зону. По словам Алексея, проект «Чистая Арктика» дал ему дополнительную возможность заниматься любимым делом – помогать природе.

Участие в масштабных экологических мероприятиях в Мурманской области приняли и корпоративные волонтёры «ФосАгро» — партнёра проекта «Чистая Арктика». Как отметил член федерального штаба, благодаря поддержке компании и её бережному отношению к окружающей среде удалось не только очистить около 20 га северной земли, но и провести работы по благоустройству этих мест.

«Здесь произошла та самая синергия бизнеса, общественности и власти. Мы бы без помощи не обошлись, «ФосАгро» помог нам с жильём и техникой, а администрация города выделила нам материалы для благоустройства этой территории. Мы ведь не только убираем, но и облагораживаем. Здесь мы сделаем специальные мосточки на пути к интереснейшей тропе. Вокруг Кировска очень много мест для отдыха, просто их нужно привести в порядок», - рассказал Андрей Нагибин.

Заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» рассказал, что компания активно развивает всесезонный туристический кластер в Хибинах на основе горнолыжного курорта «Большой Вудъявр», который ежегодно принимает более четверти миллиона туристов, и эта цифра растёт.

«Хибины – наш дом и, приглашая сюда туристов, мы хотим, чтобы и через десятилетия они сохраняли свою первозданную красоту и чистоту – как для наших гостей, так и для нас, северян. Именно поэтому Кировский филиал АО «Апатит» и компания «ФосАгро» стали партнёрами федерального проекта «Чистая Арктика», в рамках которого волонтеры со всей страны, вместе с нашими, прилагают усилия к тому, чтобы сохранить природное богатство Русского Севера», - отметил Сергей Свинин.

В Мурманской области проходят одни из самых масштабных работ по уборке территорий от производственных и бытовых отходов в рамках федерального проекта «Чистая Арктика». На прошлой неделе завершилась экспедиция «Единого волонтёрского центра Мурманской области» и учёных биологического факультета МГУ в Дальние Зеленцы, где было собрано и отсортировано более 2,5 тонны мусора. Ещё одна группа специалистов в Мурманске готовится утилизировать 20-метровый фрагмент ржавой баржи весом 60 тонн, который находится на берегу Кольского залива.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Чистая Арктика» — это масштабный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времён отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову, а также советскому и российскому капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину.

«Чистая Арктика» стала площадкой, объединившей общественные и волонтёрские организации, учёных, глав регионов и бизнес. Партнёрами проекта выступают ГМК «Норильский никель», «Росатом», «ФосАгро», и ОАО «РЖД.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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