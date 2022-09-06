В Хибинской гимназии торжественно открыли парту Героя имени Сергея Викторовича Кузьмина

Целью проекта «Парта Героя» является создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, парта Героя – ученическая парта с размещённой на ней информацией о заслуженном человеке, герое, вошедшем в историю отечества или являющимся героем нашего времени, его фотографией, биографией, героическим путем. За время существования проекта в Мурманской области было открыто 18 парт Героев.

— Я хочу вас поздравить с тем, что эта славная традиция в нашем городе началась именно в Хибинской гимназии. Это показатель в том числе и вашей учёбы, а также вашей общественной и спортивной деятельности, — отметил глава города Вадим Турчинов, который 5 сентября вместе с учащимися Хибинской Гимназии торжественно поднял флаг Российской Федерации и открыл парту Героя.

Сергей Викторович Кузьмин – Герой Российской Федерации, командир атомной подводной лодки Б-414 Краснознамённого Северного флота, капитан 1-го ранга.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265713%2Fwall-148376343_55961