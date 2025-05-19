В ходе акции «Ночь музеев» Военно-морском музей Северного флота и его филиалы посетили более 2500 человек.

17 мая в Военно-морском музее Северного флота прошёл масштабный праздник, объединивший музыку, историю, творчество и военные традиции. Гости смогли окунуться в атмосферу патриотизма, искусства и интерактива, а программа мероприятия оставила у всех яркие впечатления.

Вечер начался с выступления оркестра Северного флота, чьи мощные и гармоничные звуки задали праздничное настроение. В 19 часов состоялось торжественное открытие, после которого гости могли насладиться выступлением школы барабанщиков «DrumTamTam».

Не менее зрелищным стало выступление Ансамбля песни и пляски Северного флота – зрители увидели зажигательные номера «Родина» и «Казачий танец».

Музыкальная программа продолжилась вокальными номерами: Александр Шинкаревский исполнил песни, посвященные военной службе, а группа «Петр Великий» порадовала гостей патриотическими и современными композициями.

Для любителей активностей работала площадка «Сильнее, выше, быстрее», где все желающие могли проверить свою физическую подготовку, сравнив её с нормативами новобранцев флота.

Любители интеллектуальных развлечений участвовали в квестах «Путешествие по музею» и «Юный сыщик», а также посетили экскурсию «Посторонним вход воспрещен», где узнали о самых загадочных уголках музея.

В залах работали военно-исторические клубы, демонстрирующие реконструкции обмундирования и быта солдат. Гости могли увидеть выставку «Эхо войны» с артефактами, найденными поисковыми отрядами, и даже примерить солдатскую шинель в интерактивной зоне.

На втором этаже прошёл праздничный концерт с участием коллективов Дома Дружбы и ДК Ленинского округа города Мурманска. Перед зрителями выступили детские ансамбли «Дети Севера» и «Настроение +»; казачьи песни прозвучали в исполнении «Северной станицы»; состоялись выступления чувашского, украинского, еврейского, татарского и других национальных коллективов. Завершил вечер музыкант Mihael Smedsen с проектом «Пианино на проспекте».

Дети веселились в игровой зоне с настольными играми и раскрасками, а гости постарше пробовали блюда полевой кухни.

Финальным аккордом вечера стали кинопоказы и обсуждения фильмов о войне, а также тир и огневая подготовка, где можно было подержать в руках макеты оружия.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, этот вечер стал настоящим праздником памяти, творчества и единства, оставив у гостей массу положительных эмоций и желание вернуться снова.

В ходе акции «Ночь музеев» Военно-морском музей Северного флота и его филиалы посетили более 2500 человек.

Фото: https://mil.ru/news/9a312d95-492e-41a9-bb93-9e706413c824