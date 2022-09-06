В ходе акции приставы взыскали более 2,7 миллиона рублей алиментов

Судебные приставы Мурманской области подвели итоги проведенной в преддверии Дня знаний акции «Собери ребёнка в школу – заплати алименты!».

Во время акции судебные приставы осуществляли выходы по адресам проживания должников по алиментам, в результате чего произведено 16 арестов имущества, из них 4 автотранспортных средства. Общая сумма арестованного имущества составила более 1,6 миллиона рублей.

В рамках 214 исполнительных производств установлены источники доходов нерадивых родителей, вынесено 163 постановления о временном ограничении права на выезд должникам за пределы Российской Федерации и 11 постановлений об ограничении специального права на управление транспортным средством. Проведено 72 проверки бухгалтерий на предмет своевременности и правильности перечисления денежных средств.

Кроме того, за неуплату алиментов привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ 16 нерадивых родителей, в отношении 22 должников возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Всего за время акции судебные приставы взыскали более 2,7 миллиона рублей алиментов.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.