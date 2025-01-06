Это наиболее крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса. За десять лет киевский режим превратил его в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. С севера он прикрывается водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений.

Для обороны города противник стянул крупные силы, включающие формирования националистов и иностранных наёмников, усилив их артиллерией и танками. Среди них подразделения элитных 79 десантно-штурмовой и 46 аэромобильной бригад, а также 5 тяжелой, 33 и 157 механизированных бригад.

Всего для удержания Курахово командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч военнослужащих.

В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тысяч человек), порядка 3 тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. За два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.

Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на Донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка – столицы ДНР.

После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики.

Особо отличились, проявив мужество и героизм, при освобождении города Курахово военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Фото: https://vk.com/mil