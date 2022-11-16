На Купянском направлении активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожены до ста украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортёров и шесть автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 15 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

14 ноября в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобождён населённый пункт Павловка Донецкой Народной Республики. В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожены до 1400 украинских военнослужащих, два самолёта Су-25 воздушных сил Украины, вертолёт Ми-8, 12 танков, двадцать семь боевых машин пехоты и до 30-ти других боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777, производства США, более 25-ти автомобилей различного назначения и двадцать восемь беспилотных летательных аппаратов.

Российские войска продолжают наступательные действия.

На Купянском направлении активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожены до ста украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортёров и шесть автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Золотаревка Луганской Народной Республики. В результате комплексного огневого поражения российских войск за сутки на данном направлении уничтожены до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Петровское, Верхнекаменское и Невельское Донецкой Народной Республики, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178-ми районах. В районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сальково, Раденск, Таврийск Херсонской области, Новокраснянка, Краснореченское Луганской Народной Республики и Новоандреевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Скадовск Херсонской области».

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