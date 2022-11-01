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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.22 09:00

В ходе боевых действий на Красно-Лиманском направлении российскими войсками уничтожены более 170 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин

На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наёмников в районах населённых пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожены более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 31 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наёмников в районах населённых пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожены более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении противник тремя ротными тактическими группами пытался вести наступательные действия в направлении населённых пунктов Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки противника отражены. В ходе боевых действий российскими войсками уничтожены более 170 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали активные действия. Штурмовыми подразделениями российских войск и огнём артиллерии за сутки уничтожены более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции.

Уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих и наёмников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Омельник, Преображенка, Зализничное, Гуляйполе Запорожской области, Березнеговатое, Калуга, Червоный Яр, Мураховка Николаевской области, а также 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136-ти районах.

Уничтожено четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Новая Каменка, Новоалександровка Херсонской области, Терны и Колодези Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Попасная, Новониканоровка Луганской Народной Республики, Мечниково Харьковской области, Волноваха, Кирилловка, Никольское Донецкой Народной Республики и Казацкое Херсонской области.

Кроме того, перехвачено в воздухе четыре снаряда реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», а также семь противорадиолокационных ракет «HARM» в районах населенных пунктов Новая Каховка и Антоновка Херсонской области».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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