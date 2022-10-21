В ходе боевых действий в Херсонской области за сутки были уничтожены более двухсот украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и 7 автомобилей

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено три пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Двуречное, Глушковка Харьковской области, Любимовка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах. Кроме того, поражено пять пунктов временной дислокации ВСУ в районах населённых пунктов Краматорск, Северск, Кировск Донецкой Народной Республики, Новая Каменка и Пятихатки Херсонской области.

Министерство обороны Российской Федерации 20 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.

На Красно-Лиманском направлении сосредоточенным огнём российских войск сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка ДНР.

Огневым поражением российской артиллерии и ударами армейской авиации противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населённых пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трёх батальонов, в том числе один танковый. В районе населённого пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счёт введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.

В ходе боевых действий на данном направлении за сутки были уничтожены более двухсот украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и 7 автомобилей. В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. Восемнадцать украинских военнослужащих сдались в плен.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено три пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Двуречное, Глушковка Харьковской области, Любимовка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах. Кроме того, поражено пять пунктов временной дислокации ВСУ в районах населённых пунктов Краматорск, Северск, Кировск Донецкой Народной Республики, Новая Каменка и Пятихатки Херсонской области.

Уничтожено четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Фиголевка Харьковской области, Артёмовск, Петровское Донецкой Народной Республики и Матвеевка Запорожской области. В районе населённого пункта Ингулец Днепропетровской области уничтожены хранилища топлива для военной техники ВСУ.

В районе населённого пункта Берховка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районе населённого пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населённого пункта Липцы Харьковской области.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Также сбито в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Высокое, Суханово, Садок, Томарино Херсонской области, Зеленый Гай, Скельки и Бурчак Запорожской области.

В районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики перехвачено три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».

Фото и видео: https://vk.com/mil