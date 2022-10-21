Как влияет частичная мобилизация на поведение работодателей СЗФОДоставка букетов из гортензий в Санкт-Петербурге: виды растений и символика
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.10.22 09:00

В ходе боевых действий в Херсонской области за сутки были уничтожены более двухсот украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и 7 автомобилей

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено три пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Двуречное, Глушковка Харьковской области, Любимовка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах. Кроме того, поражено пять пунктов временной дислокации ВСУ в районах населённых пунктов Краматорск, Северск, Кировск Донецкой Народной Республики, Новая Каменка и Пятихатки Херсонской области.

Министерство обороны Российской Федерации 20 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.

На Красно-Лиманском направлении сосредоточенным огнём российских войск сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка ДНР.

Огневым поражением российской артиллерии и ударами армейской авиации противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населённых пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трёх батальонов, в том числе один танковый. В районе населённого пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счёт введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.

В ходе боевых действий на данном направлении за сутки были уничтожены более двухсот украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и 7 автомобилей. В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. Восемнадцать украинских военнослужащих сдались в плен.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено три пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Двуречное, Глушковка Харьковской области, Любимовка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах. Кроме того, поражено пять пунктов временной дислокации ВСУ в районах населённых пунктов Краматорск, Северск, Кировск Донецкой Народной Республики, Новая Каменка и Пятихатки Херсонской области.

Уничтожено четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Фиголевка Харьковской области, Артёмовск, Петровское Донецкой Народной Республики и Матвеевка Запорожской области. В районе населённого пункта Ингулец Днепропетровской области уничтожены хранилища топлива для военной техники ВСУ.

В районе населённого пункта Берховка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районе населённого пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населённого пункта Липцы Харьковской области.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Также сбито в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Высокое, Суханово, Садок, Томарино Херсонской области, Зеленый Гай, Скельки и Бурчак Запорожской области.

В районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики перехвачено три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги III квартала на рынке труда в сфере российской промышленности
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться финансами и сохранить свой бюджетФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: трезво оценивайте свои финансовые возможностиФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: банковские карточки – это удобно
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области восстанавливается спрос на ипотеку-PRO Валюту (16+)Цены на нефть идут вверх, курс доллара умеренно растёт к большинству основных мировых валют-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС в рамках планово-предупредительного ремонта модернизировали щиты оперативного постоянного тока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно через портал «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика