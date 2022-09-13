В ходе боевых действий в районе населённого пункта Вознесенск Николаевской области киевский режим потерял свыше 300 убитыми и до тысячи раненых украинских военнослужащих

В районах населённых пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

12 сентября Министерство обороны Российской Федерации опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что «ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области.

В районах населённых пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования «Кракен»*, 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

На Николаево-Криворожском направлении в районах населённых пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад.

В районе населённого пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ.

Всего за последние сутки на данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше трёхсот убитыми и до тысячи раненых украинских военнослужащих.

В районе населённого пункта Роги Черкасской области нанесён высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Уничтожены более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Артёмовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, Ольговское Запорожской области, а также 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125-ти районах.

В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области.

Кроме того, в районе населённого пункта Зализничное Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а в Краматорске Донецкой Народной Республики - цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Николаевка Луганской Народной Республики, Славное Донецкой Народной Республики, Петровка Запорожской области, Безводное и Вишневое Херсонской области.

Также, уничтожено в воздухе восемь снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, населённых пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское Херсонской области.

* - националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного террористической организацией и запрещенного в РФ.

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