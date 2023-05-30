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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.23 15:00

В ходе Большого Арктического субботника в Териберке было собрано более 500 мешков мусора

В рамках оперативного совещания вчера глава региона Андрей Чибис подвёл итоги Большого Арктического субботника, который проводился 27 мая в Териберке. Губернатор отметил, что за одни день силами неравнодушных северян на территории природного парка было собрано более 500 мешков различного мусора, в том число крупногабаритного.

В субботнике приняли участие более 200 волонтёров из разных уголков Мурманской области: Мурманска и Кольского района, Североморска, Оленегорска, Мончегорска, Кандалакши. Участниками стали также местные жители – волонтёрский отряд «Териберка» и сотрудники предприятий и организаций региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, силами волонтёров совместно с сотрудниками регионального Минприроды, дирекции особо охраняемых природных территорий, комитета молодёжной политики Мурманской области и Единого волонтёрского центра было собрано более 500 строительных мешков, а также крупногабаритный мусор.

Глава региона поблагодарил всех небезразличных и неравнодушных северян, которые участвуют в субботниках, в федеральных программах по очищению мест природной красоты, а также обратился к жителям и гостям региона с просьбой бережнее относиться к природе.

«Ещё раз хочу обратить внимание всех ответственных: принципиально важно настроить систему так, чтобы мусора было как можно меньше. Для этого нужна соответствующая инфраструктура, очень жёсткий контроль, ответственное поведение участников рынка, которые обеспечивают оказание туристских услуг, а также всех наших гостей и жителей региона. Важно, чтобы рост туризма не наносил большой урон нашей природе. Прошу обратить на это особое внимание», – сказал Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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