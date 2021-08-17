В ходе экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» была обнаружена немецкая донная мина

В губе Белушья при выполнении плановых океанографических работ, проходящих в рамках комплексной экспедиции Северного флота (СФ) и Русского географического общества (РГО) «Помни войну», экспедиционной группой на гидрографическом судне «Ромуальд Муклевич» была обнаружена немецкая донная мина ТМС. Предположительно, она была поставлена 3 сентября 1944 года немецкой подводной лодкой U-956.

Взрывоопасный предмет находится в пределах ранее установленного запретного района и в настоящее время не представляет угрозы для судоходства. Решение об его уничтожении будет принято после проработки вопроса по доизучению мины.

В настоящее время гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» продолжает выполнять океанографические исследования в районе архипелага Новая Земля, а также действовать по планам экспедиции «Помни войну», посвященной исследованию погибших в годы Великой Отечественной войны кораблей и судов.

Незадолго до этого, в ходе очередного этапа комплексной экспедиции, «Ромуальд Муклевич» подтвердил координаты ранее обнаруженного большого охотника БО-224, подводной лодки Д-3 «Красногравдеец», немецких подводных лодок U-307 и U-387.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, мина ТМС устанавливалась из торпедных аппаратов подводных лодок (загружались по две мины), длина 3 385 мм, диаметр – 532,5 мм, вес боевого заряда около 900 кг, глубина постановки до 35 м. Использовалась с магнитными, акустическими и гидродинамическими взрывателями.