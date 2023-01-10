В ходе исполнения бюджета Мурманской области будут задействованы все предоставленные законодательством механизмы. Об этом вчера в ходе оперативного совещания сообщила заместитель министра финансов Виктория Швец. Темой доклада руководителя ведомства стали особенности исполнения областного бюджета в 2023 году.

«В условиях текущей экономической и геополитической ситуации важно использовать предоставленные бюджетным законодательством механизмы для эффективного исполнения бюджета, в том числе для оперативного перераспределения бюджетных средств в ходе исполнения областного бюджета», – подчеркнула Виктория Швец.

Также представитель финансового органа обратила внимание на неукоснительное соблюдение сроков, установленных бюджетным законодательством для заключения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, для возврата неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, а также о возможности подтверждения остатков по неисполненным контрактам (договорам), обязательства по которым были приняты и не исполнены в 2022 году.

Как сообщает региональное Министерство финансов, в завершение выступления Виктория Швец отметила, что на текущий месяц перед исполнительными органами власти и муниципальными образованиями самая важная задача обеспечить своевременное заключение соглашений в рамках субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в системе «Электронный бюджет», в срок не позднее 30-го дня со дня вступления в силу соглашения с федеральным ведомством. Министерство финансов области будет осуществлять еженедельный мониторинг заключения соглашений.

Фото: https://gov-murman.ru