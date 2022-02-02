В ходе капремонта танцзала Дворца культуры в Апатитах восстановлен его исторический облик

В Апатитах завершён капитальный ремонт танцевального зала Дворца культуры имени Егорова В.К. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«В ходе капитального ремонт танцевального зала удалось вернуть этому помещению его исторический облик. Дело в том, что изначально зал украшало мозаичное панно, которое долгие годы было закрыто. Теперь оно вновь радует глаз посетителей этого помещения. Кроме того, здесь появился художественный паркет, который был изготовлен в Краснодаре теми же мастерами, что вложили неоценимый вклад в реконструкцию Мурманского областного драматического театра. Кстати, исторический рисунок паркета также сохранен», – отметила Ирина Вабищевич.

Как сообщает региональное Министерство строительства, все строительные работы в помещении завершены, совсем скоро танцевальный зал Дворца культуры имени Егорова В.К. сможет принять всех желающих.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437207/#&gid=1&pid=1