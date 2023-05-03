В ходе комплексной экспедиции Северного флота и РГО «Помни войну» обнаружены останки исследовательского судна «Персей»

В ходе комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» неподалёку от южного побережья полуострова Рыбачий обнаружены останки первого судна исследовательского флота Советского Союза «Персей».

Исторически важная находка была обнаружена при проведении этапа «Эйна» комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества, совмещённого с учением сил поисково-спасательного обеспечения флота и плановым выполнением гидрографических работ в интересах картосоставления.

Легендарное судно, 100-летний юбилей которого специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) отметили в 2022 году, было обнаружено специалистами гидрографической службы Северного флота при выполнении съёмки рельефа дна.

«Персей» был потоплен фашистской авиацией после доставки военных грузов на полуостров Рыбачий в самом начале Великой Отечественной войны. Часть судна впоследствии использовалась как стационарный причал для снабжения оборонявших полуостров защитников Заполярья (ряд его элементов и сейчас сохранилась на берегу). Большая часть корпуса (три четверти) в настоящее время находится на дне. Ранее считалось, что объект полностью утрачен.

Этим летом в губе Эйна представителями ВНИРО планируется установка памятника судну.

Кроме этого, гидрографическим катером «Николай Тимошенко» обнаружены останки и ещё одного судна, которые могут принадлежать как паруснику «Весна», так и мотоботу «ПМБ-67», также погибшим в годы войны. Обследование обнаруженного объекта планируется в летний период.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за 18 лет (1923–1941 гг.) своей научной работы НИС «Персей» совершил 90 рейсов в Белое, Баренцево, Карское и Гренландское моря. В 1932–1933 гг. он участвовал в исследованиях по программе Второго Международного полярного года, причём, Советский Союз стал единственной страной, выполнившей все взятые на себя обязательства. В 1935 г. на НИС «Персей» совместно с НИС «Николай Книпович» была выполнена первая океанографическая съёмка всей южной части Баренцева моря.

За 18 лет эксплуатации на НИС «Персей» отработало множество людей, и все они, будучи членами экипажа или в составе научной группы, были объединены одним общим делом — проводить исследования и поднимать научный престиж института. Организатор Полярного института И.И. Месяцев руководил тридцатью научными рейсами. Начальниками рейсов в экспедициях «Персея» были будущие академики АН СССР, члены-корреспонденты, руководители крупных научных учреждений и основоположники целых научных направлений, такие как Н.Н. Зубов, Л.А. Зенкевич, С.А. Зернов, М.В. Клёнова, А.И. Россолимо, А.А. Шорыгин, В.К. Солдатов, В.В. Шулейкин, Б.К. Флёров, В.Г. Богоров, С.В. Бруевич, Т.Л. Горшкова, Н.А. Маслов, Ю.Ю. Марти, И.Г. Юданов и др. НИС «Персей» стал прекрасной школой для нескольких поколений учёных.

(Из статьи К.М. Соколов, Т.Е. Пашкова, А.Н. Бензик «К 100-летию научно-исследовательского судна «Персей» 1922–2022 гг.)

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12466108@egNews