Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции. Всего было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса №2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твёрдые радиоактивные отходы.

Министерство обороны Российской Федерации 28 августа опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Как сообщает function.mil.ru, «ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населённом пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Ликвидированы до 150-ти националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

В результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Артёмовск превысили 60 процентов личного состава. Командование оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования.

В результате высокоточного удара в районе Славянска Донецкой Народной Республики уничтожены более 100 националистов, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществляется производство и ремонт вооружения.

Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки поражено три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово Донецкой Народной Республики, а также 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 139-ти районах.

В районе города Никополь Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ на Донбассе.

Также уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Краматорск, Улаклы Донецкой Народной Республики, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Старомайорское, Докучаевск, Комсомольский, Максимовка Донецкой Народной Республики, Семеновка Харьковской области и Белая Криница Херсонской области.

Перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и «HIMARS» в районах населённых пунктов Ольгинка, Новотроицкое Донецкой Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС.

Кроме того, в районе Новая Каховка Херсонской области в воздухе сбита одна баллистическая ракета «Точка-У».

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Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции.

Всего было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса №2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твёрдые радиоактивные отходы.

В результате попадания снарядов на территорию АЭС произошло поражение осколками линии трубопроводов. В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора.

Обстрел украинской артиллерией атомной станции вёлся из района населённого пункта Марьевка Днепропетровской области.

В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнём. В настоящее время штатным техническим персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её функционирования. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остаётся в норме».

Фото: https://vk.com/mil