В ходе личного приёма граждан Татьяна Кусайко оказала содействие в решении вопросов медицинского обслуживания

1 марта в рамках недели приёма граждан по вопросам здравоохранения депутат Государственной Думы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко провела приём граждан на базе региональной общественной приёмной в городе Мурманск. В приёме также приняла участие заместитель главного врача по организационно-методической работе Мурманской городской поликлиники №1 г. Мурманска Наталья Гезей. Это позволило прямо на месте оперативно отреагировать на некоторые заявления.

К депутату обратилась жительница Мурманска с просьбой оказать помощь с прохождением комиссии на подтверждение инвалидности для её пожилых родителей. Северянка пояснила, что им необходимо сделать медицинское освидетельствование на дому, так как оба родителя являются лежачими больными. Вопрос был решён в ходе приёма – назначена дата посещения родственников заявительницы медицинскими специалистами.

Ещё одна жительница областного центра пожаловалась депутату на проблему с вызовом врача на дом. И этот вопрос был решён на месте. Заявительницу посетил врач, предоставлены все необходимые лекарства.

Жительница города Ковдор рассказала, что на приёме врача-онколога в ходе акции «Онкодесант» у неё выявили опухоль. Для планирования лечения необходимы данные в динамике. Однако обследования, проведенные ранее в рамках «Онкодесанта», отсутствуют в медицинских документах. Татьяна Кусайко взяла вопрос в работу, будет подготовлен запрос в онкологический диспансер.

«Проведение тематических недель для населения — это возможность получить ответы на личные вопросы. Встреча с гражданами прошла в уже привычном дистанционном формате – по телефону. В этот раз темы, особо волнующие жителей региона, касались медицинского обслуживания, и чаще всего – первичного звена здравоохранения. Коронавирус всё ещё оказывает серьёзную нагрузку на медиков. Помогают цифровые каналы связи, но некоторые ситуации приходится решать в «ручном режиме», - подчеркнула Татьяна Кусайко.

Фото предоставлено региональной общественной приёмной партии «Единая Россия».