В ходе «Монетной недели» северяне сдали в банки более 700 кг мелочи

Подведены итоги Всероссийской акции «Монетная неделя», которая проходила с 20 мая по 2 июня текущего года. Жители Мурманской области принесли в отделения банков-участников свыше 187 тысяч монет. Их общий вес составил более 700 кг, а общая сумма достигла почти 635 тысяч рублей.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, четверть всех металлических денег, собранных во время акции в регионе, пришлась на десятирублёвые монеты (46,5 тысячи штук), ещё 17,4% – на монеты номиналом 1 рубль (более 32,5 тысячи штук). Сдавали северяне и копеечные монеты – их принесли в банки свыше 72 тысяч штук. Во время «Монетной недели» мелочь можно было зачислить на счёт или обменять на банкноты.

«Северяне принесли в кассы банков почти в полтора раза больше монет, чем во время проведения подобной акции осенью прошлого года. Надеемся, что следующая акция вызовет не меньший интерес, и в активный оборот удастся вернуть ещё больше монет, сократив тем самым будущие затраты на их чеканку и транспортировку», – прокомментировал руководитель отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Мурманской области Олег Киселев.

В целом по России в ходе Монетной недели граждане вернули в оборот 31 млн монет на общую сумму 135 млн рублей.