В ходе «Монетной недели» северяне вернули в обращение тонну мелочи

Подведены итоги Всероссийской акции «Монетная неделя», которая проходила с 7 по 20 октября 2024 года. Жители Мурманской области принесли в офисы банков-участников свыше 250 тысяч монет различного номинала. Их общий вес составил 1 тонну, а общая сумма превысила 715 тысяч рублей.

Около трети всех монет, собранных в регионе во время акции, пришлась на монеты номиналом 1 рубль (более 76 тысяч штук), ещё 20% – на десятирублевые монеты (более 47 тысяч штук). Реже жители области сдавали копейки – одну и пять – их поступило в кассы более 12 тысяч штук.

В ходе Монетной недели жители региона могли обменять мелочь на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счёт.

«В этот раз в акции приняли участие 25 офисов кредитных организаций в 15 муниципалитетах региона. Активнее всего обменивали монеты жители областного центра, Апатитов, Снежногорска и Мончегорска. Во время осенней акции северяне принесли в банки мелочи больше, чем во время аналогичной акции весной – на 34% по количеству и на 13% по общей сумме. Очень важно, чтобы монеты участвовали в обращении, а не лежали в копилках без дела. Это позволит сократить расходы на чеканку новых монет», – прокомментировал руководитель отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Мурманской области Олег Киселев.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, в целом по стране за время проведения осенней Монетной недели удалось вернуть в активный оборот 45 млн монет на общую сумму 186 млн рублей.

Отметим, что обменять мелочь на банкноты можно не только в рамках Всероссийской акции. Однако для этого нужно заранее уточнить в банке, возможно ли зачислить сумму на счёт и будет ли взиматься комиссия за обмен.