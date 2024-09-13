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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.24 09:30

В ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» России в течение двух суток освобождено 10 населённых пунктов Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, 9 автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 12 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток освобождено 10 населённых пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Также за последние сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населённых пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населённого пункта Ольговка.

В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье.

Потери противника составили до 55 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения.

В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1 бригады нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 116-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Должик, Журавка, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Степановка, Сумы, Свесса, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, 9 автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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