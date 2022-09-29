В ходе огневой подготовки подразделения снайперов армейского корпуса СФ отработали тактику уничтожения как одиночных, так и групповых целей условного противника

В Печенгском районе прошли практические занятия по огневой подготовке с военнослужащими, прибывшими в части армейского корпуса Северного флота для прохождения военной службы по контракту. В течение нескольких дней мотострелки изучили особенности ведения боевых действий в условиях современного боя с учётом опыта проведения специальной военной операции.

Занятия с военнослужащими по контракту проводят боевые офицеры — ветераны боевых действий и участники специальной военной операции.

Мотострелки отработали ведения огня из стрелкового оружия, гранатомётов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов и снайперских винтовок Драгунова по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Военнослужащие вели огонь из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и автоматического гранатомёта АГС-17 со сменой огневых позиций по мишеням на расстоянии от 200 до 1500 метров, которые имитировали наступающую пехоту и боевую технику условного противника.

В ходе огневой подготовки подразделения снайперов отработали тактику уничтожения как одиночных, так и групповых целей условного противника из снайперских винтовок «СВД».

При проведении практических занятий на полигонах особое внимание уделяется вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня из снайперских винтовок в различных условиях, а также корректированию огня с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, данные тренировки развивают у военнослужащих самостоятельность в решении боевых задач, учат тактически грамотно думать, быстро и хорошо ориентироваться на местности как днём, так и ночью и в различных погодных условиях, быстро, ловко и скрытно передвигаться на местности.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12439766@egNews