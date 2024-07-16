В ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвёл итоги рабочего выезда в муниципальный округ города Полярные Зори

Вчера глава региона рассказал о части мероприятий, которые планируется провести в муниципалитете в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Глава региона подчеркнул, что Полярных Зорях сделано многое, и все отмечают положительные изменения по итогам проводимой работы. Особенно Андрей Чибис остановился на модернизации образовательных пространств.

«В Полярнозоринском энергетическом колледже сегодня идёт масштабный ремонт в рамках программы «Профессионалитет». Будет обновлено и отремонтировано 10 зон: 7 полигонов и 3 учебные лаборатории. Ремонт ещё не завершён, а документов на обучение в Полярнозоринском энергетическом колледже уже подано в два раза больше, чем в прошлом году», – отметил губернатор.

Также в муниципалитете благоустраиваются пространства, дворы, ремонтируются дороги, строятся и обновляются социальные объекты. В том числе реализуется третий этап благоустройства бульвара «Северное сияние».

«Для Полярных Зорь разрабатывается свой мастер-план. В его рамках мы на ближайшие пять лет определим приоритеты, над которыми будем работать вместе с «Росатомом». Чтобы жизнь в муниципалитете становилась ещё лучше», – сообщил Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в рамках выезда только от жителей поступило более 150 вопросов в рамках проведённых встреч и личных коммуникаций. Часть из них переданы в работу – они войдут в перечень поручений, на некоторые ответы были даны сразу. Ряд вопросов губернатор попросил прокомментировать профильные ведомства и руководство муниципалитета.

В их числе – вопрос о покосе травы и борщевика; ремонт дороги к дому на улице Клубной в Зашейке; оборудование помещения для хранения инвентаря на местном катке. Глава муниципалитета Максим Пухов отметил, что ряд вопросов, прозвучавших в ходе визита губернатора, взят в работу, некоторые уже отработаны.

«Что касается Зашейка, эти вопросы принципиально важны для жителей. По траве на общественных территориях – на этой неделе перебрасываем силы туда, приведём в порядок. Подъездную дорогу по Клубной – на этой неделе организовали работы, приведём в порядок. По Африканде: с прошлого года инициативная группа сама заливает каток, мы со своей стороны помогли организовать освещение и водоснабжение, встал вопрос о хранении инвентаря и раздевалке. Мы поможем подготовить качественную заявку на участие в программе «На Севере – твой проект», чтобы они получили возможность выиграть грант. Минград региона прошу также обратить внимание на этот важный для людей проект», – отметил Максим Пухов.

Глава муниципалитета выразил признательность губернатору и команде региона.

«За последние пять лет мы реализовали массу проектов в Полярных Зорях, направленных на улучшение качества жизни. Главное, что люди отмечают эти изменения, за это большое спасибо», – сказал Максим Пухов.

Фото: https://gov-murman.ru