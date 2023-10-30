В ходе оперативного совещания в правительстве региона обсудили поддержку национально-культурных объединений, в том числе коренных малочисленных народов

Губернатор Андрей Чибис отметил, что на территории Мурманской области проживают представители 120 национальностей, а численность саамов составляет 1,3 тысячи человек.

«Со стороны правительства мы системно поддерживаем КМНС и их объединения. Общая сумма государственной поддержки, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области в 2023 году составила более 43 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета более 11 млн рублей», – подчеркнул глава региона.

Губернатор также отметил, что в том числе в 2023 году поддержку получили 18 социально значимых проектов на общую сумму 11 млн рублей, ещё 3,4 млн рублей предоставлены 13 муниципальным образованиям в виде субсидии.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для развития и поддержки хозяйственной деятельности общин КМНС и самозанятости саамов также выделяются субсидии на приобретение основных средств для ведения традиционной хозяйственной деятельности. В этом году такие субсидии выделены 16 общинам КМНС на общую сумму 4,7 млн рублей.

«В 2024 году на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики грант до 1 млн рублей смогут получить и некоммерческие организации подшефного Мурманской области Приморского района Запорожской области», – дополнил Андрей Чибис.

Подробнее о направлениях поддержки КМНС рассказала Ольга Ульянова, и.о. министра внутренней политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru