В ходе осеннего призыва граждан на военную службу на Северный флот прибыло молодое пополнение

В главную базу Северного флота – город Североморск, прибыли команды призывников, поступающих на Северный флот в ходе осеннего призыва граждан на военную службу 2025 года. В числе прибывших призывников молодые люди из военных комиссариатов Центрального и Ленинградского военных округов.

Призывники направляются в пункт приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления Северного флота, где они проходят приёмно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности к военной службе.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после прохождения комиссии они распределяются в смешанный авиационный корпус, Кольскую флотилию разнородных сил, береговые и части материально-технического обеспечения Северного флота.

В настоящее время на Северный флот также поступают военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, завершившие обучение в военно-учебных центрах Министерства обороны России, в том числе Военно-морского флота. Среди них – специалисты беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других востребованных воинских специальностей.

Молодое пополнение, поступающее на Северный флот, не будет задействовано в специальной военной операции.

Фото пресс-службы СФ.