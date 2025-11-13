В ходе осенней Монетной недели жители Мурманской области вернули в обращение 1,2 тонны мелочи

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ЦБ РФ подвёл итоги Всероссийской акции Монетная неделя, когда мелочь можно обменять на банкноты или зачислить на счёт.

Жители Мурманской области принесли в офисы банков-участников почти 281 тысячу монет различного номинала. Их общий вес составил 1190 кг, а общая сумма превысила 1 миллион рублей.

Чаще всего сдавали металлические 10 рублей – 23% принятой от жителей региона мелочи, 1 рубль – 22% и 10 копеек – 16%. Реже всего северяне приносили на обмен монеты номиналом 1 копейка – в оборот вернулось 5,4 тысячи штук.

«Акция проводится дважды в год и нынешние показатели превзошли весенний результат на 45% по количеству и на 89% – по объёму. Суммарно в этом году жители региона вернули в оборот около 475 тысяч монет на сумму свыше 1,5 млн рублей. Это максимальный результат с 2023 года, когда акция состоялась впервые», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Обращаем внимание, что обменять мелочь на банкноты можно не только в рамках Всероссийской акции. Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счёт и после её окончания. Адреса участников и условия приема – на сайте монетнаянеделя.рф.