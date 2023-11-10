Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали в Кольском заливе Баренцева моря посадки на палубу большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» на стопе.

В ходе проведения учебно-тренировочных полетов лётчики совершенствовали практические навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, правильности ориентирования и точности приземления.

В ходе дневной лётной смены четыре экипажа корабельных вертолётов Ка-27 выполнили посадки на вертолётную площадку корабля.

В ходе отработки посадок и взлётов с борта БПК «Вице-адмирал Кулаков» экипажи вертолётов показали высокое мастерство и способность грамотно анализировать информацию, поступающую от навигационных устройств вертолета и корабля.

Всего выполнено более 15 посадок на палубу корабля, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12485193@egNews