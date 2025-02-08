Мы ещё не всё знаем про нашу планету: новые находки палеонтологов в Северной и Южной Америке, а в Перу открыли 27 новых видов животных, включая рыб, насекомых и млекопитающихМарина Табейкина: движение к успеху у всех разное и каждый платит за него свою цену, или Чем мы жертвуем ради этого
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.02.25 09:30

В ходе отражения контрнаступления в направлении н.п. Черкасская Конопелька и Уланок Курской области противник потерял более 200 человек

За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, уничтожены 11 танков, семь боевых машин пехоты, три бронетранспортёра, 38 боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномёта, пусковая установка РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», три инженерные машины разграждения и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 7 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Все атаки противника отражены.

Кроме того, в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово. Отражены две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, А также Басовка, Беловоды, Водолаги, Веселовка, Мирлоги, Журавка и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, уничтожены 11 танков, семь боевых машин пехоты, три бронетранспортёра, 38 боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномёта, пусковая установка РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», три инженерные машины разграждения и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

В том числе в ходе отражения контрнаступления в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок противник потерял более 200 человек. Уничтожены восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортёр и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58230 военнослужащих, 348 танков, 251 боевую машину пехоты, 197 бронетранспортёров, 1797 боевых бронированных машин, 1853 автомобиля, 412 артиллерийских орудий, 46 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 37 единиц инженерной и другой техники, из них 17 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Количество вакансий в науке и образовании регионов СЗФО растёт год к году. Статистика по каждому – в обзоре hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:30«Королева и завоеватель». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Количество вакансий в науке и образовании регионов СЗФО растёт год к году. Статистика по каждому – в обзоре hh.ru-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 55 копеек, доллар укрепился почти на 37 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС может достигнуть максимума возможной выработки в ближайшие 3−4 года - директор КАЭС подвёл итоги работы предприятия-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 и 10 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика