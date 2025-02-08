В ходе отражения контрнаступления в направлении н.п. Черкасская Конопелька и Уланок Курской области противник потерял более 200 человек

За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, уничтожены 11 танков, семь боевых машин пехоты, три бронетранспортёра, 38 боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномёта, пусковая установка РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», три инженерные машины разграждения и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 7 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Все атаки противника отражены.

Кроме того, в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово. Отражены две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, А также Басовка, Беловоды, Водолаги, Веселовка, Мирлоги, Журавка и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, уничтожены 11 танков, семь боевых машин пехоты, три бронетранспортёра, 38 боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномёта, пусковая установка РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», три инженерные машины разграждения и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

В том числе в ходе отражения контрнаступления в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок противник потерял более 200 человек. Уничтожены восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортёр и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58230 военнослужащих, 348 танков, 251 боевую машину пехоты, 197 бронетранспортёров, 1797 боевых бронированных машин, 1853 автомобиля, 412 артиллерийских орудий, 46 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 37 единиц инженерной и другой техники, из них 17 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

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