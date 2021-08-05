В ходе плановой противоаварийной тренировки Кольская АЭС подтвердила готовность к оперативному реагированию

3 августа на Кольской АЭС состоялась противоаварийная тренировка с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС).

Персонал станции отработал практические действия по управлению нештатной ситуацией на полномасштабном тренажёре, разворачиванию и вводу противоаварийной мобильной техники, запуску локальной системы оповещения, организации радиационной разведки на территории атомной станции. Энергоблоки Кольской АЭС во время учений работали в штатном режиме, никакого вмешательства в их работу не производилось.

«Тренировка подтвердила готовность персонала и технические возможности мобильной техники поддерживать энергоблоки Кольской АЭС в безопасном состоянии в условиях природных и техногенных чрезвычайных ситуаций», - отметил Владимир Матвеев, главный инженер Кольской АЭС.

В противоаварийной тренировке приняли участие более 100 человек - оперативный персонал атомной станции, сотрудники Кризисного центра Концерна «Росэнергоатом», представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ситуационно-кризисного центра Росатома, центра технической поддержки ВНИИАЭС, информационно-аналитический центр Ростехнадзора (ИАЦ РТН), институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН), национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ КИ), научно-производственное объединение «Тайфун» (НПО «Тайфун»), АО ОКБ «Гидропресс», федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна ФМБА России, СПСЧ-6 МЧС Росси, медико-санитарной части-118 ФМБА России, ООО «Кольская АЭС - авто», КЧСПБ муниципального образования г. Полярные Зори и других организаций.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, противоаварийные тренировки регулярно проводятся на всех АЭС России. Их цель – повышение безопасности атомной станции, отработка правильных действий по защите персонала АЭС и населения, проверка эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций и готовности противоаварийных формирований.