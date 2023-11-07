В ходе поединков чемпионата и первенства мира по универсальному бою спортсмены из Мурманской области заняли весь пьедестал

4 ноября в Новосибирске завершились чемпионат и первенство мира по универсальному бою, участниками которых стали порядка 500 спортсменов из 32 стран. В ходе поединков спортсмены из Мурманской области заняли весь пьедестал.

Пояс чемпиона завоевала Светлана Смирнова, Андрей Коробицын завоевал серебро, Иван Рыжук и Даниил Черепанов стали бронзовыми призёрами. В ходе оперативного совещания правительства талантливых бойцов поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Хочу отметить, что победа наших спортсменов стала поистине знаменательной. Я поздравляю победителей и тренеров, и желаю дальнейших спортивных успехов! Мы очень гордимся вами!», – подчеркнул глава региона.

Мурманскую область четверо заполярных спортсменов представляли на площадке комплекса «Сибирь-Арена» под руководством тренеров Ивана Мазяркина и Дмитрия Федяя.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ранее Светлана вошла в состав спортивной сборной команды России. Ранее заполярная спортсменка завоевала бронзовую медаль на первенстве России по универсальному бою.

Фото: https://gov-murman.ru