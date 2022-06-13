В ходе празднования Дня России мурманчане ознакомились с условиями приёма на военную службу по контракту на Северном флоте

Как редакция «Арктик-ТВ» сообщала, 12 июня, в День России, в городе-герое Мурманске прошли культурно-массовые мероприятия, посвящённые государственному празднику. Основные события развернулись в центре города. Там прошёл концерт творческих коллективов, исполнивших народные и современные танцы и песни.

На улице Ленинградской состоялось приведение к присяге сотрудников управления федеральной службы исполнения наказаний и показательные выступления кинологов со своими питомцами. Там же был развёрнут мобильный агитационно-информационный пункт отбора на военную службу по контракту и выставка вооружения береговых войск Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, посетители пункта отбора могли ознакомиться с условиями службы на кораблях и в береговых частях Северного флота, гарантиями и правами военнослужащих по контракту, а также пройти тестирование, анкетирование и получить консультацию по вопросам поступления на военную службу и её прохождении.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12425118@egNews