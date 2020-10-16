В ходе проверки соблюдения законодательства об обращении лекарственных средств прокуратура Кольского района выявила нарушения

Прокуратурой Кольского района в ходе проведения проверки соблюдения законодательства об обращении лекарственных средств на поднадзорной территории выявлены нарушения в деятельности аптеки.

Установлено, что в аптеке не соблюдены требования к наличию минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. В нарушение Правил хранения лекарственных средств, в одном из подсобных помещений, где хранятся лекарственные препараты, отсутствует прибор для регистрации параметров воздуха, в другом помещении размещен гигрометр, не прошедший соответствующую поверку, кроме того, аптекой не ведется журнал учёта лекарственных препаратов с ограниченным сроком годности.

Одновременно в ходе указанной проверки прокуратурой района были установлены факты предъявления гражданами рецептов, выданных врачами ГОБУЗ «Кольская ЦРБ», оформленных на бланках старого образца, утративших силу, что исключает возможность получения гражданами необходимых лекарственных препаратов.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района внесены представления генеральному директору аптечной организации и главному врачу учреждения здравоохранения. Акты реагирования в настоящее время находятся на рассмотрении.