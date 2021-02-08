В Североморске под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева состоялось расширенное заседание спортивного комитета флота. В мероприятии приняли участие командующие объединениями, командиры соединений и воинских частей флотского подчинения, начальники управлений и служб, а также должностные лица, ответственные за физическую подготовку в объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота.

Открывая заседание спортивного комитета, адмирал Александр Моисеев отметил, что в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, флоту удалось провести все планируемые спортивные мероприятия, а также значительно повысить уровень физической подготовленности военнослужащих.

С открытием в декабре 2020 года новой ледовой арены Северного флота в городе Североморске на сопке Алыш в гарнизонах флота прибавилось на одну ледовую площадку и теперь их стало 14.

По результатам чемпионата ВС РФ по хоккею с шайбой среди офицеров старше 35 лет, адмирал Александр Моисеев наградил сборную Северного флота по хоккею с шайбой медалями «За отличие в соревнованиях Министерства обороны».

В ходе проверки в Вооруженных Силах специалистов физической подготовки за прошлый год Северный флот занял первое место.

В числе приоритетных задач физической подготовки, стоящих перед воинскими коллективами флота, адмирал Александр Моисеев определил повышение уровня физической подготовленности командиров и начальников всех звеньев, которые личным примером должны вовлекать подчиненный личный состав в регулярное занятие физподготовкой и спортом и вести пропаганду здорового образа жизни среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

Как сообщает пресс-служба СФ, на расширенном заседании спортивного комитета также были подведены итоги 86-й спартакиады Северного флота, по итогам которой адмирал Александр Моисеев вручил победителям грамоты и кубки.

По итогам физической подготовки на Северном флоте в 2020 году первое место среди объединений занял армейский корпус, среди соединений и воинских частей отдельный корабельный истребительный авиаполк.