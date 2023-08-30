В ходе рабочего визита в Мурманскую область заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий ознакомился с ходом реализации программы комплексной модернизации Центров занятости населения региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, эта работа ведётся в рамках национального проекта «Демография».

«С 2019 года в России реализуется проект, направленный на изменения самого принципа работы службы занятости. Перемены связаны не только с внешним обликом, хотя создание комфортной доступной среды – важная задача. Но не менее важно – изменение самого процесса и внедрение принципов клиентоцентричности. Мурманская область входит в 17 субъектов страны, в которых до конца года будут обновлены все центры занятости. Особо отмечу индивидуальный подход заполярных специалистов к решению каждой конкретной ситуации – будь то трудоустройство участников СВО и членов их семей, молодых специалистов или людей с инвалидностью», – поделился Ян Талбацкий.

В ходе рабочего визита заместитель руководителя Роструда высоко оценил модернизацию кадрового центра Мурманской области, работу функциональных зон, а также региональные проекты, направленные на снижение напряженности на рынке труда и привлечение в Кольское Заполярье специалистов из других субъектов страны.

Успешные практики социальной сферы, реализуемые в рамках регионального плана «На Севере - жить», также стали темой рабочей встречи Яна Талбацкого с заместителем губернатора Еленой Дягилевой.

«В Мурманской области активно ведется работа по обеспечению региона дефицитными кадрами. Для решения этой непростой задачи весной заработала служба кадрового сопровождения «Курс на Север». За короткий срок уже есть первые результаты: более 100 соискателей рассматривают наш регион для переезда, а 1 сентября 20 учителей из разных регионов страны приступят к работе в заполярных школах. Педагоги будут работать не только в Мурманске, но и в учебных заведениях Островного, Корзуново, Оленегорска, Кандалакши и других населенных пунктов Кольского Заполярья», - подчеркнула вице-губернатор.

В ходе встречи стороны обсудили возможный вектор развития региональных проектов, в том числе содействие со стороны федеральных ведомств и налаживание коммуникации между кадровыми центрами Мурманской области и других субъектов страны. Как отметил Ян Талбацкий, сегодня межрегиональныя миграция трудовых ресурсов – актуальный тренд, и у Мурманской области, как одного из флагманских регионов в части реализации федеральных программ, есть высокий потенциал для привлечения специалистов.

Ещё одной практикой, получившей высокую оценку со стороны заместителя руководителя Роструда, стал региональный проект «Работа рядом». Отметим, что с момента начала его реализации по поручению губернатора Андрея Чибиса в 2020 году по направлению кадровых центров уже трудоустроены более 22 тысяч северян.

В завершении визита заместитель руководителя Роструда посетил Кольский кадровый центр.

Напомним, что в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта «Демография» регион участвует с 2021 года. За последние несколько лет была проведена централизация действующей сети заполярных учреждений, создан единый центр занятости населения региона, обучение прошли уже более 70% специалистов, а также были модернизированы кадровые центры в Мурманске, Кировске и Апатитах. На проведение ремонтных работ, оснащение современным оборудованием учреждений, в том числе зонами цифровых сервисов, направлено 89,4 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Фото: https://gov-murman.ru