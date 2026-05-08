В ходе рабочего выезда в Печенгский муниципальный округ губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с главой округа Алексеем Пеньшиным

В центре внимания — текущая ситуация в муниципалитете, ход реализуемых проектов и приоритетные задачи на ближайший период.

Глава региона вчера посетил Спутник, Печенгу, 19 км, Корзуново, Верхнее и Нижнее Луостари, а также город Заполярный, где оценил ход работ на объектах и пообщался с жителями.

В ходе выезда особое внимание было уделено развитию социальной сферы и реализации программы реновации ЗАТО. Обсуждалось обновление инфраструктуры, состояние социальных объектов и качество выполняемых работ.

Вместе с тем, по результатам проверок группы «Губконтроль» и обращениям граждан в ряде случаев продолжают фиксироваться замечания к качеству работ со стороны подрядных организаций. Все выявленные нарушения должны быть устранены в установленные сроки.

«Посмотрели, как идут работы по домам, увидели ряд нарушений, в том числе тех, которые возникли ранее. Принципиально, чтобы качество работ по устранению было надлежащим. Печенгский округ находится на особом контроле, в том числе потому, что здесь живёт много семей наших защитников. Это приоритет.

Также необходимо системно работать с текущими городскими проблемами — это базовые вещи, которые волнуют людей. Для этого нужно усиливать работу муниципальных управляющих компаний, чтобы такие вопросы решались своевременно», — подчеркнул Андрей Чибис.

Отдельное внимание на встрече было уделено организации работы на местах, усилению работы и выстраиванию системного взаимодействия с жителями.

«Внимание, которое вы уделяете Печенгскому округу, действительно очень важно. Есть круг вопросов, которые необходимо решать, и они будут последовательно отрабатываться. Мы слышим обращения жителей, во многом они касаются повседневных, бытовых тем. У нас есть необходимые ресурсы, и при поддержке правительства вся работа будет выполняться качественно и в установленные сроки. Важно, чтобы у людей была уверенность: они не останутся со своими проблемами один на один», — отметил Алексей Пеньшин.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по развитию округа, повышению качества жизни и реализации ключевых проектов с учётом мнения жителей.

Напомним, 11 марта Алексей Пеньшин был избран главой Печенгского муниципального округа. До этого, с 12 февраля 2026 года, он исполнял обязанности главы.

Ранее он успешно руководил ЗАТО город Заозерск, продемонстрировав эффективные управленческие результаты, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

