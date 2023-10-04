В ходе рабочей поездки в Апатиты вице-губернатор Алексей Лыженков оценил готовность муниципалитета к предстоящей зиме
В ходе рабочей поездки в Апатиты вице-губернатор Алексей Лыженков оценил готовность муниципалитета к предстоящей зиме, в том числе системы тепло- и водоснабжения.
Первым объектом на карте выездного мероприятия стал Апатитский филиал ГОУП «Мурманскводоканал». Напомним, в 2022 году Апатитский водоканал вошел в состав «Мурманскводоканала». Не так давно, учитывая имеющуюся у «Мурманскводоканала» материально-техническую базу, автопарк Апатитского подразделения пополнился двумя мастерскими «на колесах», комбинированной машиной для коммунального хозяйства, двумя единицами легкового транспорта.
В 2023 году в муниципальном образовании заменено без малого 2,5 километра инженерных сетей. В том числе выполнена замена водовода протяженностью 850 метров для технического присоединения двух объектов на улице Октябрьской в Апатитах.
В районе станции Апатиты-2 ведутся работы по замене участка водовода под железнодорожным полотном. Этот участок крайне важен для обеспечения надёжного водоснабжения города.
«Работы идут хорошими темпами, с плановым сроком завершения - конец октября. Местное подразделение полностью укомплектовано и готово к прохождению осенне-зимнего периода. Объекты - станция подъёма, водозабор и станция водоподготовки - также готовы на 100%», - прокомментировал Алексей Лыженков.
Далее вице-губернатор посетил Апатитскую ТЭЦ ПАО «ТГК-1». Теплоэлектроцентраль вырабатывает 449 млн кВтч электро- и 1516 тысяч Гкал теплоэнергии. В текущем году на станции началась масштабная модернизация.
Так, первый этап предполагает прокладку железнодорожных путей и установку новых вагонных весов. Второй этап включает техническое перевооружение, в том числе замену четырех высоковольтных разъединителей, ремонт турбоагрегата.
В межотопительный период были отремонтированы котлоагрегаты, оборудование, топливная система, паропроводы и другие узлы. Также энергетики заменили участок магистрального трубопровода.
«Все регламентные работы на оборудовании проведены, а запасы топлива составляют почти 290%. Сомнений в готовности станции к зиме у нас нет», - сообщил курирующий вице-губернатор.
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, особенности рельефа и климатической зоны, в которую входят Апатиты, заставляют коммунальщиков заранее задумываться и о подготовке к уборке территории в зимний период. На данный момент Управлением городского хозяйства подготовлено 5 тыс. кубометров пескосоляной смеси, 21 единица техники – это шнекоротеры, автогрейдеры, погрузчики, тракторы и комбинированные дорожные машины.
Управляющими компаниями, ТСЖ И ТСН города заготовлены 722 кубометра противогололедных материалов, дополнительно заключены договоры на уборку с подрядными организациями.
«Техника находится в полной готовности, пескосоляной смеси должно хватить на весь сезон. Хочу отметить, что на заседании правительства Мурманской области было принято решение в рамках обсуждения бюджета на 2024 год рассмотреть вопрос о выделении средств на приобретение для Апатитов ещё одного уличного пылесоса и нескольких тракторов. Ведь, как подчеркнул губернатор Андрей Чибис, чистота муниципалитетов является нашей целевой задачей», - пояснил Алексей Лыженков.
Фото: https://gov-murman.ru