В ходе рабочей поездки в Апатиты вице-губернатор Алексей Лыженков оценил готовность муниципалитета к предстоящей зиме, в том числе системы тепло- и водоснабжения.

Первым объектом на карте выездного мероприятия стал Апатитский филиал ГОУП «Мурманскводоканал». Напомним, в 2022 году Апатитский водоканал вошел в состав «Мурманскводоканала». Не так давно, учитывая имеющуюся у «Мурманскводоканала» материально-техническую базу, автопарк Апатитского подразделения пополнился двумя мастерскими «на колесах», комбинированной машиной для коммунального хозяйства, двумя единицами легкового транспорта.

В 2023 году в муниципальном образовании заменено без малого 2,5 километра инженерных сетей. В том числе выполнена замена водовода протяженностью 850 метров для технического присоединения двух объектов на улице Октябрьской в Апатитах.

В районе станции Апатиты-2 ведутся работы по замене участка водовода под железнодорожным полотном. Этот участок крайне важен для обеспечения надёжного водоснабжения города.

«Работы идут хорошими темпами, с плановым сроком завершения - конец октября. Местное подразделение полностью укомплектовано и готово к прохождению осенне-зимнего периода. Объекты - станция подъёма, водозабор и станция водоподготовки - также готовы на 100%», - прокомментировал Алексей Лыженков.

Далее вице-губернатор посетил Апатитскую ТЭЦ ПАО «ТГК-1». Теплоэлектроцентраль вырабатывает 449 млн кВтч электро- и 1516 тысяч Гкал теплоэнергии. В текущем году на станции началась масштабная модернизация.

Так, первый этап предполагает прокладку железнодорожных путей и установку новых вагонных весов. Второй этап включает техническое перевооружение, в том числе замену четырех высоковольтных разъединителей, ремонт турбоагрегата.

В межотопительный период были отремонтированы котлоагрегаты, оборудование, топливная система, паропроводы и другие узлы. Также энергетики заменили участок магистрального трубопровода.

«Все регламентные работы на оборудовании проведены, а запасы топлива составляют почти 290%. Сомнений в готовности станции к зиме у нас нет», - сообщил курирующий вице-губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, особенности рельефа и климатической зоны, в которую входят Апатиты, заставляют коммунальщиков заранее задумываться и о подготовке к уборке территории в зимний период. На данный момент Управлением городского хозяйства подготовлено 5 тыс. кубометров пескосоляной смеси, 21 единица техники – это шнекоротеры, автогрейдеры, погрузчики, тракторы и комбинированные дорожные машины.

Управляющими компаниями, ТСЖ И ТСН города заготовлены 722 кубометра противогололедных материалов, дополнительно заключены договоры на уборку с подрядными организациями.

«Техника находится в полной готовности, пескосоляной смеси должно хватить на весь сезон. Хочу отметить, что на заседании правительства Мурманской области было принято решение в рамках обсуждения бюджета на 2024 год рассмотреть вопрос о выделении средств на приобретение для Апатитов ещё одного уличного пылесоса и нескольких тракторов. Ведь, как подчеркнул губернатор Андрей Чибис, чистота муниципалитетов является нашей целевой задачей», - пояснил Алексей Лыженков.

Фото: https://gov-murman.ru