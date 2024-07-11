В ходе рабочей поездки в Кандалакшский район губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречи с руководством и сотрудниками АО «Кандалакшский алюминиевый завод»

Предприятие работает с 1951 года и является единственным в мире алюминиевым заводом, расположенный за Полярным кругом.

Как сообщил генеральный директор «КАЗа» Андрей Терентьев, завод показывает стабильные результаты деятельности, выполняет все обязательства по выплате заработной платы и уплате налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Помимо, производственной деятельности завод участвует в реализации социально-значимых проектов в сфере благоустройства, спорта, экологии и не только.

Глава региона напомнил, что правительство Мурманской области оказывает поддержку предприятиям региона.

«В региональном Министерстве развития Арктики и экономики есть целый набор эффективных инструментов, направленных на развитие, в том числе инвестиционное, наших ключевых предприятий. Кандалакшский алюминиевый завод должен оставаться одним из крупнейших градообразующих предприятий. В этом заинтересована экономика области», – отметил Андрей Чибис.

После глава региона встретился с трудовым коллективом предприятия. Отличившимся сотрудникам завода вручили благодарственные письма

губернатора Мурманской области.

«У трудовых коллективов, которые вносят в свой вклад в развитие экономики нашей большой страны и, конечно, нашей области, точно есть своя позиция, вопросы, предложения по конкретным населенным пунктам, либо в целом по необходимым изменениям. В связи с этим я ввёл практику встреч с коллективами. Мы сейчас фактически завершаем сбор плана «На Севере – жить» на следующие пять лет, принципиально важно, помимо точечных вопросов, которые есть, еще и слышать, что волнует людей труда. Поэтому, просьба, не стесняться, все, что считаете важным озвучить», – обратился глава региона в начале встречи.

В ходе общения работники отметили позитивные изменения в Кандалакше, а также задали волнующие их вопросы. В частности, коснулись темы ремонта дорог. Андрей Чибис рассказал, что в ходе поездки уже дал поручения по ремонту ряда дорожных и дворовых объектов города.

«Все поэтапно. Мы продолжаем ремонтировать дорожные проезды во дворах. Специально для этого запустили программу по ямочному ремонту, на которую в этом году мы выделили порядка 300 млн рублей. Мы сейчас исправляем то, что не было сделано раньше», – отметил губернатор.

Один из работников, который по совместительству является председателем хоккейного спорта в Кандалакше, задал вопрос, касающийся строительства ледовой арены в городе.

«С учётом предложений по развитию на следующие пять лет, необходимо оценить какой инфраструктуры не хватает, после чего уже будут приняты дальнейшие решения», – ответил Андрей Чибис.

Сотрудники также затронули вопросы благоустройства. В частности, сотрудник обратил внимание на необходимость благоустройства дома №10 по ул. Борисова, который, по его словам, расположен среди ряда социальных объектов, а также представил разработанный план по его модернизации. Губернатор, в свою очередь, поручил проработать вопрос включения благоустройства дома в план на следующий год.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Чибис также ответил на ряд вопросов, касающихся общественного транспорта, жилищного строительства и по другим важным темам.

«Вы создаёте экономику и вносите вклад в её развитие. Я за это хочу сказать огромное спасибо. В план на следующие пять лет мы бы закладываем то, что действительно волнует жителей. Поэтому, помимо сбора предложений, обсуждения на уровне муниципалитета, мне лично принципиально важно, глядя в глаза, слышать, слушать и понимать острые моменты и те перспективы, которые действительно необходимы по той или иной территории. Благодарю за активную позицию и открытость», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru