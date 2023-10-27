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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.23 11:00

В ходе рабочей поездки в Кандалакшу губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в торжественном открытии пространства «СОПКИ»

Новый молодёжный центр был создан при федеральном финансировании Росмолодёжи и в рамках плана «На Севере – жить».

«Очень круто получилось. Я помню, как весной мы по колено в снегу пытались добраться до этого здания, которое не использовалось. Благодаря поддержке Росмолодёжи, спасибо им за помощь, теперь тут появился большой классный центр. В области это уже 43-е молодёжное пространство. Я всех с этим поздравляю! Будьте здесь настоящими хозяевами. Тусите, придумывайте и реализовывайте. Когда инициативные люди обмениваются энергией, то из этого получается много хорошего», – сказал в приветственном слове глава региона.

Председатель комитета молодёжной политики региона Егор Хаценко отметил, что это первый в регионе молодёжный центр, открытый по стандартам Федерального агентства по делам молодёжи, который появился благодаря субсидии из федерального бюджета. Регион получил 27 млн рублей на открытие нового пространства по программе «Регион для молодых» федерального проекта «Молодёжь России» национального проекта «Образование», которая реализуется по поручению Президента РФ.

Центр расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании. В новом пространстве помимо актового зала с современным звуковым и световым оборудованием и помещений для проведения досуга с всевозможными играми, есть студия звукозаписи с современной аппаратурой, медиацентр, мастерская со швейными машинками и оверлоками, лекционная зона и фудкорт.

«Тут совмещены как досуговые моменты – например, современная игровая консоль, настольные игры, так и более серьёзные профориентационные проекты – медиашкола, где молодёжь сможет получить профессиональные навыки в создании медиа контента, мастерская, где они будут развивать таланты в декоративно-прикладном творчестве», – рассказал директор отделения центра Сергей Михеев.

На базе центра также будет работать психологическая служба и клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья «Содружество». Ожидается, что пространство будут ежемесячно посещать более 100 молодых жителей Кандалакши. 

В рамках мероприятия глава региона познакомился с работой центра и пообщался с молодёжью Кандалакши. 

В формате свободного диалога ребята делились впечатлениями и задавали вопросы. Так, они интересовались проектом «Работа рядом», спрашивали про возможности поступления в учебные заведения Мурманской области и хотели знать, какие профессии наиболее востребованы в регионе. 

«Очень важный вопрос, на кого учиться. Химия – это хорошо. В Мурманской области будет газ, в Апатитах есть «ФосАгро», в Полярных Зорях будет новая атомная станция, есть завод СПГ, в Ловозерском районе приступили к переработке лития, а ещё будет МТУ и много портов. Уезжать из региона точно не надо! И запомните, если лежать в сторону мечты, то ничего не получится. Надо действовать. А наша задача не мешать, а помогать», – сказал губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, ребята поблагодарили губернатора за открытый в Кандалакше в марте этого года физкультурно-оздоровительный комплекс, но посетовали, что в городе нет пространства «СОПКИ.СПОРТ», где молодёжь города может бесплатно в свободное от учёбы и работы время заниматься спортом. Глава региона пообещал, что данное пространство в Кандалакше откроют.

В ходе мероприятия также состоялась торжественная церемония закладки капсулы с посланием к молодёжи 2043 года.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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