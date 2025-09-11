В ходе рабочей поездки в Печенгский округ губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с жителями муниципалитета

«Готовясь к поездке, посмотрел решение по тем вопросам, которые ранее задавались на прошлых встречах. Много проблем устранено, некоторые находятся в стадии решения. Для меня крайне важно сегодня услышать, что действительно волнует людей», — сказал губернатор.

В первую очередь вопросы жителей касались ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта домов. Особое внимание уделили дорожному хозяйству: состоянию дорог для рейсового автобуса и в отдалённые населённые пункты муниципалитета. Глава региона поручил провести проверку на указанных участках.

Врач-терапевт Печенгской ЦРБ, которая приехала в наш регион из Петрозаводска по программе «Земский доктор», поблагодарила за социальную поддержку молодых медработников и комфортные условия труда.

«Хочу поблагодарить за внимание и помощь молодым сотрудникам. Благодаря социальным выплатам и выделенной квартире я смогла уверенно начать работу в местной больнице», — сказала молодой специалист.

Директор печенгской школы №5 выразила благодарность за поддержку системы образования и строительство нового корпуса. Кроме того, она отметила изменения округа и военных гарнизонов в период реновации, а также попросила рассмотреть возможность ремонта старого корпуса 50-х годов постройки.

«Живя в Печенге 35 лет, я стала свидетельницей её преображения. Да, трудности есть, но изменения налицо: новые фасады, современная система отопления, прекрасная школа, где теперь учатся наши дети. Видеть счастье отцов, вернувшихся из зоны СВО и заставших своих детей в таких условиях – бесценно. Мы надеемся, что этот путь развития и расцвета наших гарнизонов продолжится», — сказала она.

Андрей Чибис отметил, что ремонт старого корпуса печенгской школы включён в план реновации ЗАТО до 2030 года, которая получила поддержку Президента РФ Владимира Путина.

Отдельно обсудили продолжение проекта «Работа рядом» для подростков. Мама одного из участников проекта поблагодарила за инициативу и возможность ребят получить свой первый трудовой опыт и первые деньги. Северянка поинтересовалась будет ли проект реализован в 2026 году.

«Проект точно будет продолжен в следующем году. Это не только полезная занятость, например, в благоустройстве, это их опыт, это их будущее», — подчеркнул Андрей Чибис.

Предпринимательница из Никеля, владелица кафе и передвижного фудтрака, поблагодарила команду областного правительства за благоустройство общественных пространств и расширение событийного туризма в регионе. Никельчанка рассказала, что часто бывает на крупных мероприятиях, таких как «Gastro Industry Fest», выпускные и фестивали на благоустроенной набережной в Коле, ярмарки в Мурманске.

Ещё одна жительница Никеля попросила открыть пространство «СОПКИ.СПОРТ», которое пользуется спросом у заполярной молодёжи. Глава Мурманской области пообещал рассмотреть такую возможность.

Особое внимание уделили мерам поддержки участников СВО и их семей. Все озвученные вопросы губернатор взял на контроль и дал соответствующие поручения главе муниципалитета и профильным ведомствам.

«Люди видят изменения — это главное. Да, есть конкретные проблемы: где-то ямочный ремонт нужен, где-то фасад обновить. Но когда спрашиваю на встречах: «Видят ли они, как меняется округ?», — большинство отвечает: «Да». Я и сам вижу: вот ледовая арена открылась в Заполярном, в Никеле политехнический колледж и общежитие модернизировали, появились новые лаборатории. Конечно, ресурсы не безграничны, но каждый такой проект — это шаг вперёд. Для детей — возможность заниматься спортом, для молодёжи — перспективы. Жители Печенгского округа, военных гарнизонов, хорошо понимают, что такое поддержка, ведь многие проводили своих близких — настоящих героев защищать нашу Родину. Будем и дальше делать всё, чтобы семьи наших бойцов чувствовали заботу и внимание», — подвёл итог встречи Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553184/#&gid=1&pid=23