В ходе рабочей поездки в ЗАТО Александровск глава регионального парламента Сергей Дубовой проверил часток автомобильной дороги Мишуково – Снежногорск

Здесь в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проводится реконструкция от поворота на Полярный до поворота на Гаджиево. Дорожное полотно уже уложено, нанесена разметка, подрядчик приступил к укреплению обочин. Кроме этого, будут установлены новые остановочные комплексы, для них подготовлены основания.

— Эта автодорога имеет стратегическое значение для Мурманской области, как в экономическом, так и в социальном смыслах, – подчеркнул спикер. – Пообщался с мастером ремонтной бригады, укрепление обочины – финальный этап реконструкции, который займет несколько дней. Совсем скоро жители гарнизонов смогут оценить обновленный участок трассы.

В гаджиевской школе парламентарий осмотрел помещения, которые готовятся под образовательное пространство для детей с расстройствами аутистического спектра и глубокими интеллектуальными нарушениями. Ресурсный класс размещён в отдельной рекреации с учётом мнения родителей и педагогов. Демонтаж старого оборудования завершён, подрядная организация приступила к ремонту. Следующий этап – приобретение модульной мебели и индивидуальных шкафчиков, специализированного коррекционно-развивающего и сантехнического оборудования. Такие преобразования стали возможными благодаря победе школы в конкурсном отборе на предоставление гранта в размере 5 млн рублей по направлению «Преобразование пространств общеобразовательных организаций» в рамках народной программы «На Севере – жить!».

В Гаджиево Сергей Дубовой также посетил центр культурного развития «Прометей», где идёт ремонт входной группы. Здание было обновлено в рамках реновации ЗАТО, на оформление входа, по поручению губернатора области, было выделено дополнительное финансирование. Также депутат ознакомился с профоринтационной лабораторией «Собери свою профессию будущего», которая появилась на базе городской библиотеки. На модернизацию и оснащение помещения из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено свыше 3 млн рублей. За счёт этих средств проведён косметический ремонт второго этажа библиотеки, закуплено современное оборудование. Оборудовано специализированное рабочее место для читателей с ограниченными возможностями здоровья. Торжественное открытие обновленного молодёжного пространства запланировано на начало октября.

В Снежногорске Сергей Дубовой проконтролировал ход ремонтных работ здания, в котором планируется разместить пространство креативного развития молодёжи «Роза ветров». Сейчас активно идёт внутренняя и внешняя отделка – монтаж плитки на пол и декоративных фасадных конструкций, шпаклевка стен лестничных маршей, завершён монтаж системы водоснабжения и отопления, окон.

Подводя итоги рабочей поездки, Сергей Дубовой отметил: «Благодаря федеральным и региональным программам в наших гарнизонах началось активное обновление практически всей инфраструктуры, преображения затронули, в том числе, образовательную и культурную среду».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34592/